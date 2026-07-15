Φωτιά στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα ανασύρθηκε από το διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη, σύμφωνα με νέα ενημέρωση, μετά τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου στα Πατήσια.

Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

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