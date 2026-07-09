Οδύσσεια: Γιατί να διαφημίσεις μία ταινία αν όλοι πλακώνονται γι' αυτή;

Για δεύτερη φορά μετά τον Καποδίστρια, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν προσφέρει μία πολύ καλή αφορμή για να πλακωθούμε μεταξύ μας.

Παλαιότερα, η τέχνη του marketing για μία ταινία ήταν μία ολόκληρη, αυτοτελής τέχνη. Εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία στην οποία θα μπορούσαν να αποτύχουν ακόμα οι πιο ικανοί άνθρωποι. Σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, στο επίπεδο marketing τα πράγματα έχουν γίνει πολύ ευκολότερα: Θες να ακουστεί η ταινία σου; Φτιάξε ένα culture war.

Αυτή την μάλλον έξυπνη τακτική την είχε κατανοήσει και ο Έλληνας σκηνοθέτης, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος πριν καν καταλάβουμε ότι υπάρχει ταινία για τον Καποδίστρια, βγήκε 0-100 και μίλησε για διάφορους σκοτεινούς κύκλους κριτικών κινηματογράφου που έχουν πάρει σήμα να θάψουν την ταινία.

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