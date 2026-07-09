Μήπως δεν πεινάς; Τα σημάδια ότι τρως από συνήθεια

Από το τσιμπολόγημα χωρίς σκέψη μέχρι το φαγητό λόγω στρες ή βαρεμάρας, μάθετε πώς να αναγνωρίζειτε πότε η συνήθεια παίρνει τον έλεγχο αντί για την πραγματική πείνα.

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αναζητά ένα σνακ, παρόλο που μόλις έχετε τελειώσει το γεύμα σας; Πολλοί άνθρωποι τρώνε όχι επειδή το σώμα τους χρειάζεται ενέργεια, αλλά απλώς επειδή εκείνη τη στιγμή μοιάζει σαν το «σωστό» πράγμα να κάνουν.

Το φαγητό από συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε υπερκατανάλωση, αύξηση βάρους και σε μια πιο απομακρυσμένη σχέση με τα πραγματικά σήματα του σώματός μας. Το να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε πιο υγιεινές και συνειδητές διατροφικές συνήθειες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr