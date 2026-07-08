Μπορεί η ωρίμανση του εγκεφάλου να αλλάξει - ή ακόμη και να τελειώσει - μια σχέση;

Πώς η ωρίμανση του μετωπιαίου λοβού μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε τις ερωτικές μας σχέσεις

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα θεωρία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι αυτή του χωρισμού λόγω της ωρίμανσης του μετωπιαίου λοβού.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, πολλοί άνθρωποι γύρω στην ηλικία των 25 ετών συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι η σχέση τους δεν τους εκφράζει πλέον εξαιτίας της πλήρης ανάπτυξης του μετωπιαίου τους λοβού.

Πρόκειται, όμως, για ένα επιστημονικό γεγονός ή για ακόμη μία διαδικτυακή τάση;

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