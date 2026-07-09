Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι παίρνουν συχνά τις χειρότερες αποφάσεις. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση

Η ευφυΐα είναι πολύτιμο εφόδιο, αλλά δεν μας προστατεύει πάντα από τις λανθασμένες επιλογές. Αντίθετα, κάποιες φορές μπορεί να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε ποτέ λάθος.

Η εξυπνάδα θεωρείται συνώνυμο της σωστής κρίσης. Είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι ένας άνθρωπος με υψηλή νοημοσύνη θα πάρει και καλύτερες αποφάσεις στη δουλειά, στα οικονομικά ή στις προσωπικές σχέσεις του. Ωστόσο, η ψυχολογία δείχνει πως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Συχνά, οι άνθρωποι με υψηλές γνωστικές ικανότητες δεν πέφτουν θύματα της έλλειψης λογικής, αλλά της υπερβολικής εμπιστοσύνης στη δική τους σκέψη.

Όταν κάποιος έχει μάθει να αναλύει γρήγορα τις καταστάσεις και να λύνει δύσκολα προβλήματα, αποκτά σταδιακά μεγάλη αυτοπεποίθηση στις κρίσεις του. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η παγίδα. Ο εγκέφαλος δεν αναζητά πάντα την αντικειμενική αλήθεια, αλλά συχνά προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη πιστεύει.

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