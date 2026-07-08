Κώστας Μπακογιάννης: Επανεκπαιδεύτηκε ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής και πραγματοποίησε δύο άλματα

Τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρθηκε παράλληλα στον ρόλο της εφεδρείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής και πραγματοποίησε δύο ακόμη άλματα, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων.

Στην ανάρτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτήρισε την εφεδρεία «τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία», τονίζοντας ότι ο θεσμός δεν αφορά μόνο την άμυνα της χώρας, αλλά και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια.

«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την ανάρτησή του, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων ανέδειξε τη σημασία της εφεδρείας και της διαρκούς εκπαίδευσης των εφέδρων, συνδέοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη συμβολή των πολιτών στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια. Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα.

Θερμά συγχαρητήρια στα αξιοθαύμαστα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων. Ξεχωρίζουν για το ήθος, την αντοχή, την πειθαρχία και την αφοσίωσή τους στην αποστολή. Αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.

Τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση».