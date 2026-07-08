Ο «μαύρος» χάρτης της Αττικής: Το 38% των δασών κάηκε μέσα στα τελευταία 9 χρόνια

Η ακτινογραφία της καταστροφής στην Αττική, σύμφωνα με το meteo, στάχτη έγινε το 38% των δασικών εκτάσεων σε εννέα χρόνια.

Με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής στις 5 Ιουλίου 2026, η επικαιροποιημένη ανάλυση των δεδομένων φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία για την περιβαλλοντική απώλεια στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το meteo (η οποία βασίζεται στις καταγραφές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Δασικές Πυρκαγιές - EFFIS), η τελευταία εννιαετία (2017-2025) έχει αφήσει ένα βαθύ και δυσαναπλήρωτο αποτύπωμα στο φυσικό ανάγλυφο της Αττικής.

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