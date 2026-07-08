Μονακό: Θάλαμος βασανιστηρίων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Αναστασία Μπερεζόβσκα φέρεται να εκτελέστηκε από έναν πρώην αστυνομικό κι έναν πρώην πράκτορα των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποί συνελήφθησαν
Η γυναίκα για την οποία είχε εκδοθεί κόκκινος συναγερμός της Ιντερπόλ ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση σε Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη στο Κίεβο, με μία σφαίρα στο κεφάλι, ωστόσο δεν αποκλείεται πριν εκτελεστεί να υποβλήθηκε σε βασανιστήρια.
Η Αναστασία Μπερεζόβσκα εκτελέστηκε από έναν πρώην αστυνομικό κι έναν πρώην πράκτορα των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποί συνελήφθησαν.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν - Αντεπίθεση με πυραύλους και drones
- Το τερμάτισαν στην Ιταλία: Χωριό επιβάλλει πρόστιμα για εμφανίσεις με μαγιό ή χωρίς μπλούζα
- Μυστήριο στην Αυστραλία με 6 μεταλλικές σφαίρες σε παραλία: Η Διαστημική Υπηρεσία αποκάλυψε την πιθανότερη προέλευσή τους