Μονακό: Θάλαμος βασανιστηρίων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα

Η Αναστασία Μπερεζόβσκα φέρεται να εκτελέστηκε από έναν πρώην αστυνομικό κι έναν πρώην πράκτορα των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποί συνελήφθησαν

Η γυναίκα για την οποία είχε εκδοθεί κόκκινος συναγερμός της Ιντερπόλ ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση σε Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη στο Κίεβο, με μία σφαίρα στο κεφάλι, ωστόσο δεν αποκλείεται πριν εκτελεστεί να υποβλήθηκε σε βασανιστήρια.

Η Αναστασία Μπερεζόβσκα εκτελέστηκε από έναν πρώην αστυνομικό κι έναν πρώην πράκτορα των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποί συνελήφθησαν.

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