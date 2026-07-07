Πετράλωνα: Έκτακτη σύσκεψη για την πολυκατοικία - Στον «αέρα» η απομάκρυνση των μπάζων
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Τι θα γίνει με τα μπάζα από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας.
Συνεχίζονται οι έρευνες για την πολυκαοτικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, και μια εβδομάδα μετά το συμβάν, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη.
Η σύσκεψη σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, θα γίνει με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο.
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