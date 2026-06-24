Κίνα: Γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική και της επιβλήθηκε πρόστιμο

Κινέζα δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια της μετά από μια αποτυχημένη επέμβαση, ενώ υποχρεούται δικαστικά να πληρώσει τεράστια χρηματική ποινή στην παράνομη χειρουργό της.

Η Γουάνγκ υποβλήθηκε σε επέμβαση διπλού βλεφάρου στην Κλινική Meixi στην πόλη Σουτσόου της Κίνας.

Πλήρωσε 1.800 δολάρια και χειρουργήθηκε από τη Μενγκ, η οποία δήλωνε χειρουργός. Από το ίδιο βράδυ, η Γουάνγκ παρουσίασε έντονο πόνο, αλλά η γιατρός την καθησύχασε ότι ήταν φυσιολογικό.

Πώς μία επέμβαση την έριξε στην κατάθλιψη

Τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν, τα βλέφαρά της γύρισαν προς τα έξω και τα μάτια της έκκριναν συνεχώς υγρά. Σε νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι η επέμβαση είχε γίνει λάθος και είχαν καταστραφεί οι δακρυϊκοί της πόροι.

Παρά τη διορθωτική επέμβαση, η Γουάνγκ έμεινε με μόνιμη βλάβη και πλέον κοιμάται με ανοιχτά μάτια. Η κατάστασή της κρίθηκε ως αναπηρία επιπέδου 9 (με μέγιστο το 10), οδηγώντας την στην κατάθλιψη και την αϋπνία.

Η δικαστική «παγίδα» του συμβιβασμού

Η Γουάνγκ μήνυσε τη Μενγκ, καθώς αποδείχθηκε ότι η ίδια δεν διέθετε ιατρική άδεια και η κλινική λειτουργούσε παράνομα. Πριν την απόφαση, οι δύο πλευρές συμβιβάστηκαν για να αποφευχθεί η φυλάκιση και η Μενγκ της κατέβαλε 125.650 δολάρια ως αποζημίωση, υπό τον όρο η Γουάνγκ να διαγράψει τις αναρτήσεις της και να μην ξαναμιλήσει στα μέσα ενημέρωσης. Αν παραβιαζόταν ο όρος, η Γουάνγκ θα έπρεπε να επιστρέψει 59.000 δολάρια.

Μετά τον συμβιβασμό, η Μενγκ άρχισε να ανεβάζει βίντεο προσβάλλοντας τη Γουάνγκ και κατηγορώντας την οικογένειά της. Η Γουάνγκ εμφανίστηκε δημόσια σε βίντεο για να πει την ιστορία της και να καθαρίσει το όνομά της. Επειδή όμως μίλησε για την επέμβαση, η Μενγκ την οδήγησε στα δικαστήρια για αθέτηση συμφωνίας.

Στις αρχές του έτους, ο δικαστής δικαίωσε τη χειρουργό, διατάσσοντας τη Γουάνγκ να πληρώσει τις 400.000 γιουάν. Κάθε προσπάθεια έφεσης απορρίφθηκε οριστικά στις 23 Μαΐου. «Σκεφτείτε το προσεκτικά πριν υποβληθείτε σε αισθητική επέμβαση, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε τύψεις για μια ζωή», προειδοποίησε η Γουάνγκ.

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