Πώς μια 37χρονη μετέτρεψε την AI σε εισόδημα 5.000 ευρώ τον μήνα δουλεύοντας από το σπίτι

Η επιχειρηματίας άλλαξε το μοντέλο της επιχείρησής της μετά τη μητρότητα και σήμερα εργάζεται ελάχιστες ώρες, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδά της.

Η γέννηση της κόρης της στάθηκε η αφορμή για μια απόφαση που άλλαξε ολοκληρωτικά την επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Η 37χρονη Jen Glantz εγκατέλειψε το εξαντλητικό πρόγραμμα των 70 ωρών εργασίας την εβδομάδα και κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο εισοδήματος που της αποφέρει περισσότερα από 5.000 ευρώ τον μήνα, εργαζόμενη πλέον από το σπίτι.

Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα

Λίγες ώρες μετά τη γέννηση της κόρης της, το 2023, η Glantz βρισκόταν ακόμη στο κρεβάτι του μαιευτηρίου προσπαθώντας να ολοκληρώσει μια γαμήλια ομιλία για πελάτισσά της. Όπως έχει περιγράψει, εκείνη η στιγμή την έκανε να αντιληφθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόταν δεν ήταν o πλέον ενδεδειγμένος.

Από το 2014, όταν ίδρυσε την επιχείρησή της, είχε συνηθίσει σε εξαντλητικά ωράρια, συνεχή ταξίδια και αδιάκοπη πίεση. Αν και αρχικά σχεδίαζε να επιστρέψει στη δουλειά έξι εβδομάδες μετά τη γέννα, η καθημερινότητα με τη νεογέννητη κόρη της την οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

Πώς αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη

Αναζητώντας έναν τρόπο να περιορίσει τις ώρες εργασίας χωρίς να μειώσει τα έσοδά της, συνεργάστηκε με προγραμματιστή για τη δημιουργία ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Το σύστημα «εκπαιδεύτηκε» χρησιμοποιώντας περισσότερες από 200 ομιλίες που είχε γράψει η ίδια όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να αναπαράγει το προσωπικό της ύφος και να αυτοματοποιήσει μεγάλο μέρος της διαδικασίας.

Η αλλαγή αυτή επέτρεψε στην επιχείρησή της να προσφέρει την ίδια υπηρεσία σε πολύ χαμηλότερη τιμή, μειώνοντας το κόστος από περίπου 400 δολάρια σε μόλις 35 δολάρια για κάθε πελάτη.

Έσοδα άνω των 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύμφωνα με όσα έχει η ίδια δηλώσει, η υπηρεσία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον περίπου το 70% της δραστηριότητας της επιχείρησής της και της αποφέρει περισσότερα από 5.300 δολάρια μηνιαίως.

Για τη λειτουργία της αφιερώνει περίπου πέντε ώρες την εβδομάδα, κυρίως για ενέργειες μάρκετινγκ και δημιουργία περιεχομένου.

Παράλληλα, ενισχύει το εισόδημά της μέσα από διαφημίσεις στον ιστότοπό της, συνεργασίες προώθησης προϊόντων και τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διαθέτει χιλιάδες ακολούθους και συνδρομητές στα ενημερωτικά δελτία της.

«Δεν το μετανιώνω»

Συνολικά, οι διαφορετικές πηγές εσόδων της αποφέρουν περίπου 6.300 δολάρια κάθε μήνα, επιτρέποντάς της να εργάζεται από το σπίτι και να περνά πολύ περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η απόφαση να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο ήταν καθοριστική, καθώς όχι μόνο διατήρησε την επιχείρησή της σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά απέκτησε και την ισορροπία που επιθυμούσε, χωρίς να στερηθεί σημαντικές στιγμές από την ανατροφή της κόρης της.

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