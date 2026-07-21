Μια νέα διαδρομή ξεκινά: Η Klinostrom δίπλα στον ΝΟ Καλαμακίου και στους πρωταθλητές της Παράκτιας Κωπηλασίας

Μια νέα σημαντική διαδρομή ξεκινά για την ελληνική παράκτια κωπηλασία, με την Klinostrom να βρίσκεται στο πλευρό του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (ΝΟΚ) και του νέου τμήματος Coastal Rowing.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να στηρίξει έμπρακτα μια προσπάθεια που έχει ως στόχο να οδηγήσει το ελληνικό άθλημα σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, ενισχύοντας τους αθλητές που καθημερινά δουλεύουν για την κορυφή.

Η Klinostrom προσέφερε στον ΝΟΚ μια νέα αγωνιστική κωπηλατική βάρκα αξίας 8.000 ευρώ, ένα σημαντικό εργαλείο για την προετοιμασία της ομάδας και την εξέλιξη των αθλητών της. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνεργασία είναι κάτι περισσότερο από μια χορηγία. Είναι μια κίνηση στήριξης σε ανθρώπους που επενδύουν καθημερινά χρόνο, προσπάθεια και πάθος σε ένα άθλημα που βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή.

Η παράκτια κωπηλασία θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028 στο Λος Άντζελες. Ο ΝΟΚ έγινε ο πρώτος κωπηλατικός όμιλος της Αθήνας που δημιούργησε τμήμα Coastal Rowing και ήδη διαθέτει αθλητές που διεκδικούν Ολυμπιακές θέσεις στα αγωνίσματα του μονού σκιφ (C1x), του διπλού σκιφ (C2x) και του τετραπλού (C4x).

Η Θωμαΐς Εμμανουηλίδου και ο Νίκος Γκουντούλας οδηγούν τη νέα γενιά

Σημαντικό πρόσωπο αυτής της προσπάθειας είναι η Θωμαΐς Εμμανουηλίδου, μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες της κωπηλασίας, με παρουσία και διακρίσεις σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Με εμπειρία από Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της παράκτιας κωπηλασίας στην Ελλάδα.

Η Εμμανουηλίδου, μαζί με τον Ολυμπιονίκη Νίκο Γκουντούλα, αποτελεί την αγωνιστική βάση πάνω στην οποία χτίζεται το νέο τμήμα του ΝΟΚ. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η καθημερινή τους παρουσία λειτουργούν ως οδηγός για τους αθλητές που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του πρωταθλητισμού.

Η νέα αυτή προσπάθεια δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις και τις διακρίσεις. Αφορά τη δημιουργία μιας κουλτούρας γύρω από ένα άθλημα που συνδυάζει τη δύναμη της θάλασσας με την πειθαρχία του πρωταθλητισμού.

Η στήριξη που κάνει τη διαφορά

Η Klinostrom δεν ενισχύει μόνο τον εξοπλισμό του ΝΟΚ, αλλά βρίσκεται δίπλα στους αθλητές και στο κομμάτι της αποκατάστασης. Με προϊόντα ύπνου υψηλών προδιαγραφών, όπως ορθοπεδικά στρώματα, ανατομικά μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου, συμβάλλει στη σωστή ξεκούραση μετά από απαιτητικές προπονήσεις.

Για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου, ο ύπνος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας. Η αποκατάσταση βοηθά το σώμα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προπόνησης και να συνεχίσει την προσπάθεια για καλύτερες επιδόσεις.

«Επιλέξαμε να στηρίξουμε τον ΝΟΚ γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αξία: την πεποίθηση ότι η αριστεία δεν έρχεται μόνο από την προσπάθεια, αλλά και από την ποιοτική ανάπαυση που την ακολουθεί. Οι αθλητές του Ομίλου αφιερώνουν κάθε μέρα τους στην τελειότητα, εμείς αφιερώνουμε κάθε προϊόν μας στη σωστή αποκατάστασή τους», αναφέρει η Klinostrom.

Ένα άθλημα που ανοίγει νέους ορίζοντες

Η παράκτια κωπηλασία διαφέρει από την παραδοσιακή κωπηλασία, καθώς πραγματοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα και απαιτεί προσαρμογή στις διαφορετικές συνθήκες. Είναι ένα δυναμικό και απαιτητικό αγώνισμα, αλλά ταυτόχρονα ένα άθλημα που μπορεί να αγκαλιάσει περισσότερους ανθρώπους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία άσκησης.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και ανθρώπους με εμπειρία και όραμα, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου δημιουργεί τις βάσεις για την επόμενη ημέρα της ελληνικής παράκτιας κωπηλασίας.

Η Klinostrom και ο ΝΟΚ ξεκινούν μαζί μια νέα διαδρομή. Μια διαδρομή που έχει ως σημείο εκκίνησης τη θάλασσα και προορισμό τις μεγαλύτερες αθλητικές στιγμές.