Τελικά ήταν λαγοκέφαλος το ψάρι που επιτέθηκε σε λουόμενη στην Πάτρα; - Οι μαρτυρίες και οι εκτιμήσεις

Αναστάτωση στην Πάτρα από επίθεση μεγάλου ψαριού σε 60χρονη. Τι αναφέρει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας και τι πρέπει να προσέχετε.

Ένα αναπάντεχο και άκρως ανησυχητικό περιστατικό έφερε τα πάνω κάτω το πρωί της Κυριακής στην πολυσύχναστη πλαζ της Πάτρας, μια ανάσα από το κέντρο της πόλης.

Μια 60χρονη γυναίκα, η οποία απολάμβανε το πρωινό της μπάνιο μαζί με δύο φίλες της, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr