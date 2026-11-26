Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαδρομή των δύο δραστών πριν από τη δολοφονία του 52χρονου «Παπαγάλου» στη Γλυφάδα, ενώ ο ένας εκ των δύο παραμένει ασύλληπτος.

Τις κινήσεις των δραστών πριν από την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου «Παπαγάλου» στη Γλυφάδα, στις 11 Οκτωβρίου, καταγράφουν κάμερες ασφαλείας από διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου οδηγού της μηχανής, ενώ και οι τρεις άνδρες που έχουν ταυτοποιηθεί στην υπόθεση φέρονται να έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν.

Νέο βίντεο από το δρομολόγιο των δραστών πριν από τη δολοφονία φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα 26.11.2026 το Ertnews. Στο υλικό, ο 48χρονος που αναζητείται εμφανίζεται να οδηγεί τη μηχανή, έχοντας πίσω του τον εκτελεστή του «Παπαγάλου». Οι δύο άνδρες κινούνται στους δρόμους της Αττικής, με κατεύθυνση τη Γλυφάδα, όπου φέρεται να είχαν σχεδιάσει να εντοπίσουν τον 52χρονο και να τον σκοτώσουν.

Το βίντεο αποτυπώνει τους δύο άνδρες σε κεντρικό δρόμο των νοτίων προαστίων, καθώς πλησιάζουν στο σημείο όπου ο 52χρονος έπεσε νεκρός. Ο «Παπαγάλος» ήταν οργανωμένος οπαδός, με ποινικό παρελθόν, ενώ φέρεται να είχε σχέσεις με τον περιβόητο «Θαμνάκια», ο οποίος είχε δολοφονηθεί τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή τους, οι δράστες φέρεται να έστησαν το φονικό καρτέρι. Αρχικά πυροβόλησαν τον 52χρονο ενώ βρισκόταν πάνω στη μηχανή του, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το δίκυκλο, και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν επανειλημμένα ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος. Το θύμα δέχθηκε περισσότερες από έξι σφαίρες.

Η διαφυγή από τη Γλυφάδα στην Κερατέα και τον Καρέα

Μετά την εκτέλεση, οι δύο δράστες διέφυγαν με τη μηχανή προς την Κερατέα, όπου σε εγκαταλειμμένο σπίτι, τους περίμενε με αυτοκίνητο ένας ακόμη 48χρονος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Στη συνέχεια, τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο άνδρες τού ζήτησαν να αποσυναρμολογήσει τη μηχανή, ενώ του παρέδωσαν και τα κράνη τους. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί στο Αγρίνιο ο 48χρονος που φέρεται να τους παρέλαβε και να τους μετέφερε στον Καρέα. Αντίθετα, ο δεύτερος 48χρονος, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή κατά τη δολοφονία, έχει ταυτοποιηθεί και εξακολουθεί να αναζητείται και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Τι υποστήριξε ο συλληφθείς - Το ποινικό παρελθόν των εμπλεκομένων

Κατά την απολογία του, ο 48χρονος που έχει προφυλακιστεί ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως μετέφερε άτομα που εμπλέκονταν σε δολοφονία. Όπως υποστήριξε, πίστευε ότι οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε κλοπή μηχανής και γι' αυτό του ζήτησαν να την αποσυναρμολογήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και τα τρία πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής στην υπόθεση, ο συλληφθείς, ο 48χρονος που αναζητείται και ένα ακόμη άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην εκτέλεση, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Οι υποθέσεις στις οποίες φέρονται να έχουν εμπλακεί σχετίζονται κυρίως με εγκληματικές οργανώσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

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