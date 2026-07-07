14 χρόνια και 17 χλμ: Ελέφαντας στο Νεπάλ βρίσκει και σκοτώνει άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας

Ο εμμονικός ελέφαντας δεν σταμάτησε να κυνηγάει την οικογένεια - Τέσσερα χρόνια παρίστανε τον νεκρό

Ένας ελέφαντας στο Νεπάλ, ο οποίος στο πέρασμα του χρόνου έχει δείξει δολοφονικές διαθέσεις, σκοτώνοντας συνολικά 25 άτομα, φαίνεται πως απέκτησε κάποιου είδους εμμονή με μία οικογένεια.

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που αποκαλύπτει η Kathmandu Post, ο ίδιος ελέφαντας φέρεται να σκότωσε με διαφορά 14 ετών, τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, τα οποία βρήκε παρά το γεγονός ότι είχαν μετακομίσει σε απόσταση 17 χλμ από την πρώτη επίθεση, φοβούμενοι για τη ζωή τους.

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