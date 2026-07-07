Πώς λέμε Αθήνα, καμία σχέση: Αυτή είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς

Αποκαλύφθηκε η λίστα με τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο, με την κορυφή να παραμένει ίδια για δεύτερη χρονιά.

Αποκαλύφθηκε η φετινή λίστα με τις καλύτερες και τις χειρότερες πόλεις για να ζει κανείς, με την κορυφή να παραμένει σταθερή, ενώ υπάρχουν ανακατατάξεις όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων.

Η λίστα συντάχθηκε από τον Economist Intelligence Unit, αδελφικό οργανισμό του The Economist, μα βάση στοιχεία όπως η εκπαίδευση, η σταθερότητα, το σύστημα υγείας, οι δομές αλλά και ο πολιτισμός.

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