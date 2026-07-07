O Phil Anselmo χωρίς φίλτρο: μαθήματα heavy metal, κινητά τηλέφωνα και Metallica επί σκηνής

Δεν χρειάζεται να είσαι φανατικός του metal για να καταλάβεις γιατί ο Phil Anselmo είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές προσωπικότητες της σκηνής.

Άλλοτε ξεκαρδιστικός, άλλοτε απρόβλεπτος και πάντα αυθεντικός, ο frontman των Pantera έχει χαρίσει αρκετές στιγμές που έχουν γίνει viral.

Με αφορμή την πρώτη εμφάνιση των Pantera στην Ελλάδα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Release Athens 2026, θυμόμαστε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές.

«Έτσι γίνονται τα σωστά metal φωνητικά»

Σε ένα από τα πιο γνωστά clip του, ο Phil Anselmo εμφανίζεται μαζί με τον κωμικό Dave Hill για το Metal Grasshopper και επιχειρεί να εξηγήσει σε έναν αρχάριο πώς γίνονται τα σωστά metal φωνητικά. Με το γνωστό του χιούμορ, μετατρέπει το υποτιθέμενο μάθημα σε ένα απολαυστικό stand-up!

Headbanging Tutorial

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας, σειρά παίρνουν τα do’s and don’ts του headbanging. Ο σωστός τρόπος είναι ένας και ο Anselmo δείχνει να τον γνωρίζει καλύτερα από όλους.

Τεχνολογία vs Anselmo

Σε μια εποχή που σχεδόν όλοι ζουν κολλημένοι σε μια οθόνη, ο Anselmo αποκάλυψε στον James Hetfield ότι απέκτησε μόλις πρόσφατα κινητό. Ο λόγος αφορά καθαρά την επικοινωνία μέσα στη μπάντα και τον τρόπο που οργανώνονται πλέον οι περιοδείες. Η αντίδραση του Hetfield λέει σχεδόν όλη την ιστορία.

Are you talkin' to me?

Και μιας και αναφέραμε τους Metallica, δες το παρακάτω -κάπως εντυπωσιακό- στιγμιότυπο- στιγμιότυπο με τους Kirk Hammett και ο Robert Trujillo να ανεβαίνουν στη σκηνή πριν από δύο χρόνια όταν οι Pantera παίζουν το εμβληματικό "Walk"

Οι Pantera συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της παγκόσμιας metal σκηνής και, για πρώτη φορά, έρχονται στην Ελλάδα. Την Πέμπτη 9 Ιουλίου ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, μαζί με τους Trivium και τους Bodysnatcher, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού.

Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr