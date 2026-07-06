Κύκλωμα οπαδών: Στη φυλακή ένας κατηγορούμενος, ελεύθεροι επτά - Δικογραφία για βαριά κακουργήματα

Στη φυλακή ένας εκ των κατηγορουμένων οπαδών αθηναϊκής ομάδας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιπο επτά κατηγορούμενοι.

Στην φυλακή οδηγείται ένας εκ των οκτώ κατηγορούμενων οπαδών αθηναϊκής ομάδας, που απολογήθηκαν για βαριές κατηγορίες σχετικές με βίαιη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα (06/07) για τις απολογίες τους και οι δέκα κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν από την Αστυνομία,στους οποίους αποδίδονται επιθέσεις σε βάρος ομάδων αντιπάλων ομάδων, εκρήξεις, ληστείες και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

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