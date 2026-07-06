Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ παραδέχτηκε την παρέμβασή του στη FIFA για τον Μπάλογκαν - «Δεν ήταν φάουλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή του Φολαρίν Μπαλόγκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε σήμερα (7/6) την «αποκάλυψη - βόμβα» για τον Φολαρίν Μπάλογκαν, αφού παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή του επιθετικού από αγώνα στο Μουντιάλ 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, ο επιθετικός Φολαρίν Μπάλογκαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ποινή του ωστόσο σβήστηκε και αγωνίστηκε ξανά στο γήπεδο.

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