Φράγμα Τριών Φαραγγιών: Ο γίγαντας της Κίνας που φέρεται να επηρεάζει την περιστροφή της Γης

Το γιγαντιαίο Φράγμα Τριών Φαραγγιών στην Κίνα προκαλεί συζητήσεις, από τους πλημμυρικούς κινδύνους έως τη μικρή επίδραση που ασκεί στην περιστροφή της ίδιας της Γης.

Το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών έχει περιγραφτεί από ορισμένους ως το επόμενο Τσερνόμπιλ, επίσημα γνωστό είναι ως Υδροηλεκτρικό Έργο Τριών Φαραγγιών στον ποταμό Γιανγκτσέ στην Κίνα, ολοκληρώθηκε το 2015 μετά από 17 χρόνια κατασκευής.

Θεωρείται το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο, με ύψος 185 μέτρα και μήκος 2.309 μέτρα. Στόχος του είναι η παραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ναυσιπλοΐας και η αντιπλημμυρική προστασία εκατομμυρίων κατοίκων.

Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η κατασκευή του συνδέθηκε με τη μετεγκατάσταση άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Έχει επίσης δεχθεί κριτική για τις περιβαλλοντικές αλλαγές στον ποταμό Γιανγκτσέ και τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

Αναφέρονται πιθανά ζητήματα όπως:

Μεταβολές στη ροή και στα ιζήματα του ποταμού.

Αλλαγές στη χλωρίδα και την πανίδα.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο έδαφος και στις καλλιέργειες.

Κίνδυνοι και σενάρια αστοχίας

Παρά τις ανησυχίες, ειδικοί επισημαίνουν ότι η πιθανότητα καταστροφικής κατάρρευσης είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω του σύγχρονου σχεδιασμού και της συνεχούς παρακολούθησης.

Σε ένα ακραίο σενάριο αστοχίας, θα μπορούσαν να προκύψουν σοβαρές πλημμύρες που βρίσκονται πιο χαμηλά στον ποταμό, καταστροφή γεωργικών εκτάσεων, μακροχρόνιες επιπτώσεις σε υποδομές και υδάτινους πόρους.

Η φημολογούμενη επίδραση στην περιστροφή της Γης

Σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA, όταν το φράγμα βρίσκεται σε πλήρη χωρητικότητα, η κατανομή της μάζας του νερού μπορεί να επηρεάσει ελάχιστα την περιστροφή της Γης, καθώς πραγματοποιείται επιμήκυνση της ημέρας κατά περίπου 0,06 μικροδευτερόλεπτα, μετατόπιση των πόλων κατά περίπου 2 εκατοστά,

Το φαινόμενο σχετίζεται με την αύξηση της ροπής αδράνειας λόγω της τεράστιας συγκέντρωσης νερού σε μεγάλο υψόμετρο.