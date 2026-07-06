Θερινό σινεμά στο σπίτι με την LG Oled Evo G6

Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά τη μαγεία του κινηματογράφου.

Οι πιο δυνατές κινηματογραφικές στιγμές του καλοκαιριού δεν βρίσκονται μόνο στις αίθουσες ή στα θερινά σινεμά. Η LG παρουσιάσει τη νέα OLED evo G6 AI TV, και κάθε βραδιά στο σπίτι μετατρέπεται σε μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, με εικόνα που αποδίδει κάθε λεπτομέρεια, κάθε χρώμα και κάθε σκηνή όπως ακριβώς σχεδιάστηκε να προβληθεί.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία OLED evo, η νέα σειρά LG OLED evo G6 προσφέρει εντυπωσιακή φωτεινότητα και απόλυτο μαύρο & χρώμα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες θέασης για ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές με την παρέα σας. Από τις προβολές στην αυλή μέχρι τα movie nights στο σαλόνι, κάθε σκηνή αποκτά κινηματογραφικό βάθος, ρεαλισμό και εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Χάρη στην μοναδική τεχνολογία Hyper Radiant Color Tech που χαρακτηρίζει την επόμενη γενιά OLED AI TV της LG και τον επεξεργαστή α11 AI Gen3 , τώρα ακόμα πιο ισχυρό με τον Dual AI Engine, η εικόνα αποδίδεται με φωτεινότητα έως και 3,9 φορές υψηλότερη σε σχέση με συμβατικές OLED οθόνες, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβειά των χρωμάτων και την ένταση της αντίθεσης ακόμη και στις πιο φωτεινές σκηνές .

Σε μια βραδινή προβολή, αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Οι σκοτεινές σκηνές διατηρούν την ατμόσφαιρα και την έντασή τους, ενώ τα φωτεινά πλάνα αποδίδονται με ισορροπία και καθαρότητα, χωρίς να χάνονται οι λεπτομέρειες. Παράλληλα, το Perfect Black&Perfect Color με Reflection Free Premium εξασφαλίζουν βαθύτερη αντίθεση και ζωντανά, ακριβή χρώματα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Η πρωτοποριακή τεχνολογία Reflection Free με πιστοποίηση από την Intertek , εγγυάται ιδιαίτερα χαμηλή ανακλαστικότητα ώστε ο φωτισμός του χώρου να μην επηρεάζει την εμπειρία θέασης. Η LG έχει φροντίσει για όλα για μια ξεκούραστη εμπειρία θέασης, με την Πιστοποίηση Eyesafe , για μείωση του blue light, ώστε κανένα καρέ να μην κουράζει και να είναι κατάλληλο για κάθε οικογενειακή στιγμή. Είτε πρόκειται για movie night στο σαλόνι είτε για προβολή σε βεράντα ή ανοιχτό χώρο, η LG OLED evo G6 προσφέρει εικόνα που παραμένει καθαρή και απολαυστική σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

Ο σχεδιασμός της LG OLED evo G6 AI TV συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα με τρόπο που αναβαθμίζει συνολικά τον χώρο. Η τηλεόραση εφαρμόζει επίπεδα στον τοίχο, δημιουργώντας μια κομψή και απόλυτα μίνιμαλ εικόνα. Όταν η οθόνη σβήνει, η G6 ενσωματώνεται φυσικά στο περιβάλλον, θυμίζοντας περισσότερο έργο τέχνης παρά μια συμβατική ηλεκτρονική συσκευή.

Πέρα από τη μεγάλη οθόνη, η G6 αξιοποιεί τις δυνατότητες της πλατφόρμας webOS και ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη κάνοντας πιο εύκολη και ευχάριστη την καθημερινότητα. Η λειτουργία Multi AI Search με υποστήριξη Google Gemini και Microsoft Copilot , η οποία διακρίθηκε στα CES Innovation Awards 2026 στην κατηγορία Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέπει πιο φυσική και έξυπνη αναζήτηση περιεχομένου. Έτσι, από την πρόταση της ιδανικής ταινίας μέχρι τη γρήγορη πλοήγηση στις streaming πλατφόρμες, κάθε movie night γίνεται πιο εύκολο, άμεσο και απολαυστικό. Παράλληλα, το ΑΙ Chatbox είναι πάντα εκεί για να σας βοηθήσει να επιλύσετε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την τηλεόραση σας, και το AI Voice ID παρέχει μια προσωποποιημένη εμπειρία διάδρασης προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη. Το ΑΙ Hub, η «all-in-one» πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις έξυπνες συσκευές σας. Συνδεθείτε, ελέγξτε και αλληλεπιδράστε απρόσκοπτα με τις συσκευές IoT του σπιτιού σας, μέσω του Google Home και άλλων, και όλα αυτά εύκολα και γρήγορα με το AI Magic Remote το πιο έξυπνο τηλεχειριστήριο, ξεκλειδώνοντας κάθε εμπειρία AI με ένα μόνο κουμπί.

Με το LG Shield , η προστασία των δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας χρήσης. Οι επτά βασικές τεχνολογίες ασφαλείας του προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία, καλύπτοντας κάθε στάδιο, από την ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων και την προηγμένη κρυπτογράφηση, έως τη διασφάλιση της ακεραιότητας του λογισμικού, τον αξιόπιστο έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης, την ασφαλή μετάδοση δεδομένων, την άμεση ανίχνευση και απόκριση σε απειλές, καθώς και τις συνεχείς ενημερώσεις που διατηρούν το σύστημα διαρκώς προστατευμένο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας.

Το θερινό σινεμά ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια απλή προβολή. Είναι η ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι γύρω μας και η αίσθηση ότι κάθε σκηνή γίνεται μια εμπειρία. Η LG OLED evo G6 AI TV φέρνει αυτή τη μοναδική αίσθηση στο σπίτι, συνδυάζοντας κινηματογραφική εικόνα, προηγμένη τεχνολογία και σχεδιασμό που μετατρέπει κάθε καλοκαιρινή βραδιά σε εμπειρία που αξίζει να μοιράζεσαι.