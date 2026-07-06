Be Squared, Not Square: Πώς να «φορέσεις» το καλοκαίρι σε κάθε σου στιγμή

Η ταμπέλα ότι «το καλοκαίρι είναι state of mind», κάποιες φορές μας πιέζει και καταντά βαρετή. Φέτος, βγάλε το τετράγωνο από τη λογική σου και «φόρα» το καλοκαίρι με τον δικό σου ρυθμό.

Είναι και πάλι καλοκαίρι. Η περίοδος που έχουμε συνδέσει με την ανεμελιά, την ξεκούραση, τη θάλασσα, τις διακοπές κι άλλες τόσες όμορφες άυλες έννοιες. Η εποχή για την οποία προετοιμαζόμαστε τόσους μήνες: για το ιδανικό ταξίδι, το summer body, την ξεγνοιασιά παντού.

Μεγαλώνοντας, βέβαια και παίζοντας το «επιτραπέζιο» της ενήλικης ζωής, συνειδητοποιείς πως η στερεοτυπική έννοια του καλοκαιριού μπορεί να φανεί κάπως πιεστική ή ανιαρή, όταν κάνει παράσιτα ο θόρυβος της πολης, η δουλειά, οι υποχρεώσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Ξαφνικά, νιώθεις ότι «πρέπει» να δείχνεις πως το απολαμβάνεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το ζεις όπως αισθάνεσαι.

Στην πραγματικότητα, το καλοκαίρι όπως και η καθημερινότητα, αξίζει να τη «φοράς» και όχι να στη «φοράνε». Μακριά από τις τετράγωνες λογικές και τα «πρέπει».

Είναι αυτό που λέμε ‘’Be Squared, not Square’’. Να περιτριγυρίζεσαι από όλα όσα θες, να φέρεις το δικό σου vibe με την ενέργεια και τη δημιουργικότητα που συνοδεύει το καλοκαίρι, κι όχι να κολλάς στα «κουτάκια».

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι το smartwatch που μπορεί να κάνει το καλοκαίρι σου πιο εύκολο, πιο απλό, πιο… δικό σου. Χωρίς να απαιτεί παραπάνω, αλλά κάνοντας πιο αυθόρμητα και διασκεδαστικά όλα τα μικρά πράγματα της ρουτίνας. Και ναι, είναι τετράγωνο, αλλά μόνο στο σχήμα.

Για το καλοκαίρι στην πόλη ή για τις διακοπές

Οι καλοκαιρινοί μήνες περνούν από… 40 κύματα. Γιατί μέχρι να φτάσεις στα κυριολεκτικά κύματα, τη θάλασσα και τον ήλιο, συχνά καλείσαι να «αντέξεις» στη ζέστη και τους ρυθμούς ολόκληρης της σεζόν μέχρι την καλοκαιρινή άδεια.

Μέσα σε όλες τις φάσεις σου, το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro κάνει τη διαφορά. Χάρη στον λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό του, το φοράς όλη τη μέρα και ταιριάζει σε κάθε στυλ σου.

Από το γραφείο στη γυμναστική σου, ακόμα κι όταν τελειώσει η προπόνηση, γιατί προσαρμόζεται άκοπα με το outfit της βόλτας σου.

Όταν η μέρα πάλι σε βρίσκει από νωρίς να τσεκάρεις τις ειδοποιήσεις ή τα mail σου στον δρόμο, η φωτεινή οθόνη με το ανθεκτικό sapphire glass του HUAWEI WATCH FIT 5 Pro σε βοηθά σταθερά και είναι ιδανική για τους εξωτερικούς χώρους και τον έντονο ήλιο του καλοκαιριού.

Αν ανήκεις πάλι στο club των «αθλητικών», τότε το νέο smartwatch της HUAWEI τα έχει όλα σε ένα. Υποστηρίζει αθλητικές δραστηριότητες, από τρέξιμο, ποδηλασία και κολύμβηση μέχρι trail running, γκολφ και free diving.

Κι όταν πας διακοπές; Μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπο;

Σύντομη απάντηση: με χίλια. Το βασικό που ζητάς από μία ηλεκτρονική συσκευή όταν λείπεις από το σπίτι είναι η δυνατή μπαταρία.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro διαθέτει αυτονομία που φτάνει και 10 ημέρες, ώστε να μη χρειάζεται να έχεις συνεχώς το μυαλό στη στάθμη της μπαταρίας και σε διαθέσιμη πρίζα στη διάρκεια του ταξιδιού σου.

Το πιο cool από όλα τα «ατού» του WATCH FIT 5 Pro, όμως, είναι με διαφορά το Curve Pay. Οι ανέπαφες πληρωμές έχουν μπει πλέον για τα καλά στην καθημερινότητά μας και το smartwatch σου τις εξυπηρετεί με τον πιο απλό και προηγμένο τρόπο.

Κάνεις ψώνια στις διακοπές, αγοράζεις τον καφέ και το σνακ σου στον δρόμο για τη δουλειά ή βγάζεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ; Απλώνεις το HUAWEI WATCH FIT Pro και προχωράς, χωρίς να χρειάζεται να βγάλεις πορτοφόλι.

Και βασικό για όλους: Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι συμβατό με iOS και Android.

Το τετράγωνο που τα έχει όλα

Το σχήμα της καθημερινότητάς σου καλό είναι να το ορίζεις εσύ. Έτσι και το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, είναι squared κι όχι απλά… square. Ένα εύχρηστο και περιεκτικό εργαλείο για την καθημερινότητα, την πιο αθόρυβη συντροφιά σε όλες τις μικρές στιγμές που μπορεί να σε βραχυκυκλώνουν μέσα στην ημέρα.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro δεν είναι άλλο ένα «ρολόι για αθλητές», αλλά το μέσο για να κάνεις spark το δικό σου vibe σε κάθε συνθήκη. Και μέσα σε όλα, σε βοηθά για τα βασικά και σημαντικά, όπως η ευεξία σου.

Παρακολουθεί τον ύπνο, τους καρδιακούς δείκτες, το stress/emotional wellbeing και τη καθημερινή δραστηριότητα και σε βοηθά να καταλαβαίνεις καλύτερα το σώμα σου, χωρίς να χρειάζεται να γίνεις expert στα data.

Για όσους κάνουν mini-workouts ανάμεσα στις υποχρεώσεις, πληρώνουν τον καφέ τους με ένα tap από τον καρπό, παρακολουθούν την άσκηση και την υγεία τους, και συνεχίζουν την ημέρα τους χωρίς να σκέφτονται συνεχώς τον φορτιστή, το WATCH FIT Pro

Για λίγες ημέρες ακόμα, το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro αλλά και η πιο light έκδοση το HUAWEI WATCH FIT 5, θα διατίθενται σε ειδικές τιμές γνωριμίας, στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της HUAWEI στην Ελλάδα.



