Έρχεται νέα εφαρμογή για να βρίσκεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Πώς λειτουργεί - Ποιες περιοχές αφορά
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Η νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout, βοηθά στο να βρει κανείς θέση πάρκινγκ σε περιοχές της Αθήνας. Πώς λειτουργεί και τι πρέπει να κατεβάσετε στο κινητό.
Ηεύρεση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα, ειδικότερα στην περιοχή του κέντρου, γίνεται με τα χρόνια ολοένα και πιο δύσκολη.
Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, έρχεται νέο application για να δώσει λύση στο πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα για τη νέα εφαρμογή στο reader.gr
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