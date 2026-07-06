Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη: Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Από την Τρίτη, 7 Ιουλίου, οι αγοραστές νέων αυτοκινήτων θα παρατηρήσουν μια ασυνήθιστη διαφορά κατά το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης: τα πίσω κόκκινα φώτα φρένων δεν θα παραμένουν πλέον σταθερά αναμμένα, αλλά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα.

Αιτία για αυτό, ένας νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον αριθμό των οπίσθιων συγκρούσεων, οι οποίες παραμένουν μια από τις πιο συχνές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων.

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