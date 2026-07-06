Παιδικές φιλίες που δεν χάνονται ποτέ: 6 «μυστικά» των ανθρώπων που κρατούν τους ίδιους φίλους μια ζωή

Γιατί κάποιοι άνθρωποι κρατούν τους παιδικούς τους φίλους για δεκαετίες, ενώ άλλοι τους χάνουν στον χρόνο; Τα 6 διαχρονικά «μαθήματα» που κάνουν τη διαφορά στις σχέσεις ζωής.

Οι παιδικές φιλίες μοιάζουν με κάτι που όλοι θεωρούμε δεδομένο ότι θα κρατήσει για πάντα - μέχρι που η ζωή αποδεικνύει το αντίθετο. Σπουδές, δουλειές, αλλαγές πόλης και νέοι κύκλοι ανθρώπων συχνά «σβήνουν» σχέσεις που κάποτε έμοιαζαν αδιάλυτες. Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που δεν χάνουν ποτέ την επαφή με τους παιδικούς φίλους τους, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από τότε που μετρούσαν παγωτά και μπάνια.

Δεν πρόκειται ούτε για τύχη ούτε για σύμπτωση. Οι πιο δυνατές φιλίες, αυτές που καταφέρνουν να αντέχουν στον χρόνο και να επιβιώνουν μέσα από αλλαγές, αποστάσεις και διαφορετικές φάσεις ζωής, βασίζονται σε συγκεκριμένες στάσεις και μικρές καθημερινές συμπεριφορές. Είναι ο τρόπος που δύο άνθρωποι επιλέγουν να φέρονται ο ένας στον άλλον, ακόμα κι όταν η επαφή δεν είναι τόσο συχνή όσο παλιά.

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