Πενέλοπε Κρουζ: «Ακόμα μαθαίνω τον Χαβιέ Μπαρδέμ» – Η εξομολόγηση για τον γάμο τους μετά από 15 χρόνια

Η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για τη σχέση της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ και αποκαλύπτει, γιατί ο γάμος τους παραμένει μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης και ανακάλυψης.

Η Πενέλοπε Κρουζ μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, αποκαλύπτοντας πως, ακόμη και μετά από 15 και πλέον χρόνια κοινής διαδρομής, νιώθει ότι η σχέση τους παραμένει μια συνεχής πορεία ανακάλυψης.

Η ηθοποιός παραχώρησε τη συνέντευξη στο PEOPLE in 10, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας The Invite, η οποία εξερευνά τις περίπλοκες ισορροπίες δύο ζευγαριών κατά τη διάρκεια ενός δείπνου και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δική της σχέση με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Όπως παραδέχτηκε, εξακολουθεί να εξερευνά την προσωπικότητά του συζύγου της, όπως συμβαίνει και με την ίδια την ψυχοσύνθεσή της.

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