Ντάκος vs Sushi: Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν με ένα ξεκαρδιστικό τραγούδι (vid)

Οι viral Κρητικές γιαγιάδες επέστρεψαν με νέο τραγούδι στο YouTube που τα σπάει, αναδεικνύοντας έναν απρόσμενο γαστρονομικό... πόλεμο ανάμεσα στην παραδοσιακή κουζίνα και το sushi.

Οι λατρεμένες γιαγιάδες της Κρήτης έκαναν ξανά το θαύμα τους, επιστρέφοντας στις οθόνες μας με ένα ολοκαίνουργιο, απολαυστικό βίντεο που σαρώνει το YouTube.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία του, η νέα τους ξεκαρδιστική περιπέτεια, «Ρακοκάζανο», έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και αμέτρητες κοινοποιήσεις, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντική κρητική «κουζουλάδα» παραμένει αξεπέραστη.

Ντάκος vs Sushi: Ο απρόσμενος γαστρονομικός πόλεμος στο χωριό

Αυτή τη φορά, το παραδοσιακό καφενείο των γιαγιάδων, το οποίο αποτελεί το διαχρονικό σημείο αναφοράς του χωριού για γλέντια, γάμους και εκλογές, έρχεται αντιμέτωπο με έναν εντελώς αναπάντεχο ανταγωνιστή. Η Πηνελόπη, μια επιτυχημένη ομογενής σεφ από τις ΗΠΑ, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της μαζί με τον γιο της, τον Τάιλερ.

Οι δυο τους αποφασίζουν να ανακαινίσουν το πατρικό τους σπίτι και να ανοίξουν ακριβώς δίπλα από το ιστορικό καφενείο ένα υπερσύγχρονο μαγαζί με σούσι, το οποίο αμέσως κλέβει τις εντυπώσεις ντόπιων και τουριστών.

Η επιθετική καμπάνια των νεοφερμένων υπέρ του σούσι πυροδοτεί την άμεση και δυναμική αντίδραση των γιαγιάδων. Αποφασισμένες να προστατεύσουν μέχρι εσχάτων την κρητική παράδοση, τον παραδοσιακό ντάκο, τις τηγανητές πατάτες και τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις, οι γιαγιάδες κηρύσσουν έναν ανελέητο... γαστρονομικό πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι μια απολαυστική μουσική και κωμική ιστορία γεμάτη ανατροπές, έξυπνο χιούμορ και κρητική λεβεντιά που έχει ήδη ενθουσιάσει την Ελλάδα και την ομογένεια.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία αυτού του νέου viral βίντεο υπογράφουν για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγώ Βερίγου. Το απολαυστικό αυτό σκετς δημιουργήθηκε με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σεζόν για τη δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλοκαίρι Στο Νότο», η οποία συνεχίζει να μας χαρίζει στιγμές άφθονου γέλιου.

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