Τι έχει αλλάξει στην πολιτική 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Μια δεκαετία και κάτι μετά, η σκιά του δημοψηφίσματος υπάρχει ακόμη στην πολιτική ζωή αλλά πόσο επηρεάζει την ρητορική του νυν και του πρώην πρωθυπουργού;

Είναι δεδομένο πως όλοι θυμόμαστε τι κάναμε όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το περίφημο δημοψήφισμα. Κανείς, επίσης, δεν μπορεί να αρνηθεί την ιστορικότητα της στιγμής. Τα δημοψηφίσματα στην ελληνική ιστορία γίνονταν πάντα για το πολιτειακό, την επιστροφή ή όχι του μονάρχη στον θρόνο του.

Το καλοκαίρι του 2015 σημειώθηκε μια τομή στον ιστορικό χρόνο και από τότε, με διάφορους τρόπους, ζούμε στην μετά του 2015 εποχή. Πώς επηρεάζει αυτό την πολιτική του σήμερα και του αύριο; Το έχουμε αφήσει πίσω μας ή κάπως μας ακολουθεί;

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