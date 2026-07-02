Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

Τις ανακατατάξεις που φέρνουν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του MEGA.

Σε αυτή, καταγράφεται ένα έντονο «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει».

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