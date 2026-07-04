Ο Θάνος Παφίλης έχει αγωνιστεί σε μια θρυλική ομάδα του αθηναϊκού ποδοσφαίρου
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Μια μάλλον άγνωστη ιστορία από τη ζωή του βουλευτή Θάνου Παφίλη.
Μερικοί άνθρωποι έχουν πίσω τους ιστορίες παράξενες, σαν να έχουν ζήσει 100 ζωές.
Ο Θάνος Παφίλης είναι ένας από αυτούς. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστός από την σκληροπυρηνική του παρουσία στην Βουλή, είναι μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
Σε παλαιότερη συνέντευξη του, έχει περιγράψει τα παιδικά του χρόνια με τρόπο κινηματογραφικό:
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