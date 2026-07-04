Ο Θάνος Παφίλης έχει αγωνιστεί σε μια θρυλική ομάδα του αθηναϊκού ποδοσφαίρου

Μια μάλλον άγνωστη ιστορία από τη ζωή του βουλευτή Θάνου Παφίλη.

Μερικοί άνθρωποι έχουν πίσω τους ιστορίες παράξενες, σαν να έχουν ζήσει 100 ζωές.

Ο Θάνος Παφίλης είναι ένας από αυτούς. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστός από την σκληροπυρηνική του παρουσία στην Βουλή, είναι μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.

Σε παλαιότερη συνέντευξη του, έχει περιγράψει τα παιδικά του χρόνια με τρόπο κινηματογραφικό:

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