Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζασμίν Παολίνι στο Wimbledon.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζασμίν Παολίνι για τον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Η Ελληνίδα τενίστρια δίνει μία σημαντική μάχη με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης, επιδιώκοντας να συνεχίσει την πορεία της στο κορυφαίο τουρνουά του γρασιδιού.

Παρών και στην προπόνηση της Μαρίας Σάκκαρη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρακολούθησε μόνο τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη, αλλά βρέθηκε και στην πρωινή της προπόνηση, εκφράζοντας τη στήριξή του πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η παρουσία του στο πλευρό της Ελληνίδας πρωταθλήτριας καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα στο Court 3, όπου η Σάκκαρη διεκδικεί την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon.

Η προσπάθεια για την πρώτη πρόκριση στον τέταρτο γύρο

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στον τέταρτο γύρο του Wimbledon. Η αναμέτρηση με την Τζασμίν Παολίνι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες της στη φετινή διοργάνωση.

Η Ελληνίδα τενίστρια προέρχεται από πρόκριση στον δεύτερο γύρο, αποτέλεσμα που της έδωσε το εισιτήριο για τη συνέχεια του τουρνουά.

Στο πλευρό της και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Μετά τη νίκη της στον δεύτερο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε μαζί με τον σύντροφό της και μελλοντικό σύζυγό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της στις σημαντικές αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσία τόσο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όσο και του πρωθυπουργού στο Λονδίνο συμπίπτει με μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της Ελληνίδας τενίστριας στη φετινή διοργάνωση του Wimbledon.

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