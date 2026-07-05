Τα χρώματα, οι γροθιές, οι καπνοί του Θάνου Μικρούτσικου

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, θα ακουστούν ξανά τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου.

Το σύννεφο του καπνού «χόρευε» στον ρυθμό που έδινε η ανάσα του. Εντάξει, αυτό δεν ήταν κάτι μοναδικό. Οι καπνιστές με την ανάσα τους φτιάχνουν συννεφένια σώματα. Και η ανάσα γίνεται σώμα αόρατο πίσω από το έμψυχο σύννεφο. Ο χρόνος γίνεται δεύτερη μάνα και μοναδικός πατέρας που στην εξαφάνιση οδηγεί το καπνισμένο «παιδί». Αυτός, όμως, δεν στεναχωριόταν. Και αν το έκανε, δεν το έδειχνε. Έσκυβε το βλέμμα στα λευκά δέντρα και στις μαύρες πέτρες που οι γελαστοί άφησαν πίσω τους. Και τότε πνεύμα εκστατικό τον καταλάμβανε και του έλεγε πάτα με μανία τα πλήκτρα και άσε τις νότες να ξαναφτιάξουν το σύμπαν. Και αυτός υπάκουγε και έδινε μουσική, ποίηση και φωνές με γροθιές υψωμένες…

Δύο ήταν τα μέσα με τα οποία συνομιλούμε τον κόσμο αυτός ο παίκτης: ο καπνός των λέξεων μετά την έκρηξή τους και το πιάνο. Τον πρώτο τον δεχόταν με σεβασμό και αδιάκοπη μελέτη. Το δεύτερο το φρόντιζε με το άγγιγμά του και με το πάθος του. Και η γνώση μεταφερόταν στο πεντάγραμμο και από κει στα δέντρα και στις πέτρες που δεν είναι ασπρόμαυρο χρώμα πια. Το ζεστό, υγρό, γαλάζιο είχαν που έλαμπε όταν τον κόκκινο έδυε. Κι αν η νύχτα επέμενε, αυτός γελούσε και έλεγε στους άλλους και στον εαυτό του «πάντα γελαστοί και γελασμένοι κύριε Μικρούτσικε, πάντα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ημέρα του προφήτη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, θα ακουστούν τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, τα χρώματα, οι γροθιές και οι καπνοί του… Και το χέρι μας θα κρατήσουν αυτοί που θα πουν τα τραγούδια του, οι Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτος Πασχαλίδης.

Τα χνάρια τα ανεξίτηλα



Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε έλληνες ποιητές: Καρυωτάκη, Ρίτσο, Καββαδία… Η ακόμα πιο εύκολη είναι ότι δημιούργησε το διαχρονικό αριστούργημα που λέγεται «Σταυρός του Νότου». Και αυτή που δεν φέρει καμία αντίσταση είναι το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου στη «Ρόζα». Ξέρετε τι είναι δύσκολο στην περίπτωσή του; Να ακολουθήσεις την καλλιτεχνική του πορεία. Οι τραγουδιστές που καλούνται κατά καιρούς να ερμηνεύσουν τα δημιουργήματά του οφείλουν να δείχνουν αφοσίωση, πειθαρχία και πνεύμα ελεύθερο και αυθόρμητο. Οι ακροατές οφείλουν να κρατάνε ζωντανό το ξάφνιασμα που έχουν μέσα τους καλά κρυμμένο. Μετά, με τη δική τους γνώση, ευαισθησία, ανησυχία, όταν θα έρθει η ώρα της συνάντησης με τον δημιουργό, θα μπορέσουν να τραγουδήσουν και εκείνοι, θα μπορέσουν να σιγοψιθυρίσουν, να νιώσουν τον καπνό μέσα τους να αναδεύεται, να «χορεύει». Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε, συνέθεσε, κομμάτια που μας άγγιξαν και μας έδειξαν ότι γι’ αυτά αξίζει να παλεύεις και να τα φυλάς μέσα σου για πάντα. Στις 20 Ιουλίου, λοιπόν, θα φωτιστούν ξανά αυτά τα χνάρια που έμειναν ανεξίτηλα και είναι φτιαγμένα με ιδρώτα, αρμύρα θάλασσας και αγωνιστικό καπνό.

Ωραίοι άνθρωποι με καιθαρές φωνές θα είναι εκεί



Για να τραγουδηθούν, μοιραστούν, τα κομμάτια του Θάνου χρειάζονται καθαρές φωνές και ωραίους ανθρώπους να τις κουβαλάνε. Γι’ αυτό στον Λυκαβηττό θα βρίσκονται οι δικοί του άνθρωποι, αυτοί που αγάπησαν τον ίδιο και τις μουσικές του. Και όπως εύστοχα αναφέρει το δελτίο Τύπου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, που μοιράστηκαν πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα με τον Θάνο και μαζί τους η Μαρία Παπαγεωργίου, που συναντήθηκε με τη μουσική του τα τελευταία χρόνια. Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους». Κι εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττό για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ΄ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ΄ όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα. Και όλοι θα είναι εκεί, «πάντα γελαστοί και γελασμένοι».

INFO

«Πάντα γελαστοί και γελασμένοι»

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο

Στις 20 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Ώρα έναρξης: 21:00

Τραγουδούν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτος Πασχαλίδης.

Εισιτήρια: ΕΔΩ και το δίκτυο συνεργατών (Public, Nova, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης).

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 2117700000.

*Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ενεργειακής τεχνικής εταιρείας RESINVEST, που συμβάλλει ενεργά στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πρόσβαση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

- Πρόσβαση στο πάρκινγκ μόνο για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και ταξί για επιβίβαση/αποβίβαση.

- Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει δωρεάν shuttle bus από Σαρανταπήχου 19:00–21:30.

- Μετά το τέλος της συναυλίας, shuttle bus για την κάθοδο.

Ομαδικές κρατήσεις στο mail [email protected] – τηλ. 6944 303274

Παραγωγή: Cricos

