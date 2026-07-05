Τα 15 τραγούδια που σημάδεψαν τα καλοκαίρια των Millennials (και από τις πρώτες νότες γυρνάς 20 χρόνια πίσω)

Τα soundtrack των πιο ανέμελων καλοκαιριών μας, τότε που τα καλοκαιρινά hits τα μαθαίναμε από το ραδιόφωνο, το MTV και τα bars - όχι από το Spotify και το TikTok.

Υπήρχε μια εποχή, όπου τα τραγούδια του καλοκαιριού δεν τα «αποφάσιζε» ένας αλγόριθμος. Τα άκουγες ξανά και ξανά στο ραδιόφωνο, έβλεπες ασταμάτητα τα video clips τους στο MTV, έπαιζαν σε κάθε beach bar, σε κάθε καλοκαιρινό πάρτι και, πριν το καταλάβουμε, είχαν γίνει τα soundtrack των διακοπών μας.

Για όσους μεγαλώσαμε στα τέλη των '90s και στα 00s, κάθε καλοκαίρι έχει τον δικό του ήχο. Είναι τα τραγούδια που μας θυμίζουν τις ατέλειωτες ώρες στην παραλία, τις βόλτες με τους φίλους στα κυκλαδίτικα νησιά, τα πρώτα καλοκαιρινά φλερτ, τα ηλιοβασιλέματα, τα οικογενειακά ταξίδια και τα ξέγνοιαστα βράδια, που έμοιαζαν σαν να μην τελειώνουν ποτέ.

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