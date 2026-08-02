Νέα τραγωδία στις φωτιές: Νεκροί οι 2 επιβαίνοντες του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα

Μια ακόμη ανείπωτη τραγωδία στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς η τραγική λίστα μεγάλωσε με την επιβεβαίωση του θανάτου των δύο που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο που συνετρίβη το μεσημέρι της Κυριακής

Τραγική εξέλιξη είχε το ατύχημα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, καθώς οι δύο επιναίνοντες που επέβαιναν στο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη στην περιοχή της Ψάθας έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από την Δανία που ήταν χειριστής και έναν Έλληνα συντονιστή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν από το πρωί στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, ενώ μετά το περιστατικό, βάσει πρωτοκόλλου, καθηλώθηκαν μέχρι νεωτέρας όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο συγκεκριμένο μέτωπο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου και, παρά την επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε άμεσα, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από την Ψάθα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι διασωθέντες είναι ένας Βρετανός, χειριστής του ελικοπτέρου κι ένας Έλληνας, σύνδεσμος - συντονιστής, ενώ οι δύο νεκροί είναι ο ένας Δανός, χειριστής του ελικοπτέρου κι ο άλλος Έλληνας, σύνδεσμος - συντονιστής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος



Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. 'Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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