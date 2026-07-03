Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

Στο βίντεο αποτυπώνεται η επιθετική συμπεριφορά και οι κανιβαλιστικές τάσεις του ξενικού είδους.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την Κρήτη που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου και τις κανιβαλιστικές τάσεις του ξενικού είδους που έχει κατακλύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε από χρήστη ο οποίος στη λεζάντα έγραψε: «Τρομερό βίντεο μόλις μου ήρθε από Κρήτη». Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς καταγράφηκαν οι εικόνες.

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