Πώς ο Πατέρας Ταμπάκης «έκαψε» τους δημοσιογράφους του Guardian

Τρέμουν ήδη οι Daft Punk και ο Aphex Twin τον Πατέρα Ταμπάκη, σύμφωνα με τον Guardian.

Ζούμε σε μια εποχή που τα είδη της μουσικής όπως τα γνωρίσαμε στα 80ς και στα 90ς, έχουν σχεδόν πάψει να υφίστανται. Το ροκ δεν αφορά μόνο κιθάρες, αλλά άγριους ηλεκτρονικούς ήχους, ονειρικές ατμόσφαιρες, ακόμα και ραπάρισμα. Η ηλεκτρονική μουσική εισβάλλει στο indie rock, το hip hop παίρνει στοιχεία από jazz και κάπως έτσι καταργήσαμε τα σύνορα στη δημιουργία ποπ μουσικής.

Κάπως έτσι, ένας ιερέας, ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, που λειτουργεί στην εκκλησία της Παναγίας στο Ναύπλιο, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς, κυκλοφόρησε ένα «σπιτικό» δίσκο, με τίτλο "Paradise Metal"από την underground εταιρεία Heat Crimes.

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