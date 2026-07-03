Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση: Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

Νέο πικρό ποτήρι για τη «χρυσή» κληρονόμο της οικονομικής αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη.

Μετά τη διπλή προδοσία τού -εδώ και καιρό- πρώην συζύγου της, Ντόντα, η Αθηνά Ωνάση φαίνεται ότι ήπιε ξανά το πικρό ποτήρι της προδοσίας, και μάλιστα δύο φορές. Σύμφωνα με κορυφαίο επιχειρηματικό περιοδικό, αυτή ήρθε για τη «χρυσή» κληρονόμο της οικονομικής αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη Ωνάση από την πρώην δικηγόρο της και από τον συνεταίρο της στη «Ferrari της ιππασίας», και έχει ήδη καταλήξει στα δικαστήρια, όπως αναφέρει η Espresso.

Δημοσίευμα του ολλανδικού περιοδικού «Quote» υποστηρίζει ότι η «Αθηνά Ω.» είναι στα μαχαίρια με τον Γιαν Τοπς, επιχειρηματία με περιουσία 200.000.000 ευρώ και ιδιοκτήτη της εταιρίας Stal Tops, η οποία πιστεύεται ότι διαθέτει τα καλύτερα άλογα του κόσμου για ιππικούς αγώνες. Η κόντρα τους φαίνεται ότι έχει στο επίκεντρό της μια δικηγόρο, όπως φάνηκε τη Δευτέρα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μπρέντα, στο οποίο η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση έσυρε τη δικηγόρο, για να δικαστεί για τη συμπεριφορά της.

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