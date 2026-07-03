Πόσο «αδιάβαστη» θα πιάσει την Αθήνα ένας μεγάλος σεισμός; Πολιτικός μηχανικός αναλύει στο Reader

Θα μπορούσε η Αθήνα να δει σεισμό τύπου «Βενεζουέλας», και πόσο έτοιμη είναι να δεχτεί μία ισχυρή δόνηση, σαν αυτή του 1999;

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999, ο σεισμός της Πάρνηθας φέρνει την Αθήνα, για πρώτη φορά τον 20ό αιώνα, αντιμέτωπη με έναν πραγματικά φονικό σεισμό.

Ο «Εγκέλαδος» δεν ήταν πια μία ασπρόμαυρη φωτογραφία σε εφημερίδα, αλλά μία πραγματικότητα που ζήσαμε με το πρώτο σοκ, με το «κάμπινγκ» στα πορτ μπαγκάζ, στις πλατείες και τα πάρκα των γειτονιών, και την αγωνία να μη δούμε στον τοίχο μας, το «μαρκάρισμα» με κόκκινη μπογιά: «Ακατάλληλο».

Έχουν περάσει 25 χρόνια, και ο σεισμός έχει γίνει σταδιακά ξανά μία ιστορία. Ο φόβος του ξυπνάει ενίοτε, με τραγωδίες όπως αυτή της Βενεζουέλας, και γεννά το ερώτημα: Έχουμε εφησυχαστεί υπερβολικά;

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