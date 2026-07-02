Ηράκλειο: Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου- Συγκλονίζει η καταγγελία της μητέρας

Ο σπιτονοικοκύρης φέρεται να ζήτησε συγγνώμη μετά την πράξη του – Την Παρασκευή η απολογία του

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της 35χρονης μητέρας για το πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών, 8 και 11 ετών, από τον 58χρονη σπιτονοικοκύρη τους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η μητέρα που είναι διαζευγμένη, το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου έφυγε από το σπίτι καθώς περιστασιακά φροντίζει έναν ηλικιωμένο. Σύμφωνα με την καταγγελία 10 λεπτά αφού έφυγε ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης την κάλεσε σε έξαλλη κατάσταση ενημερώνοντάς την ότι τα παιδιά της έκαναν φασαρία, είχαν σπάσει την πόρτα του υπνοδωματίου και τους έριξε δύο χαστούκια.

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