Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

Επιμέλεια:  Newsroom
Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας
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Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που ήταν μαζί με τον Βαντίμ Ερμολάεφ όταν έγινε η έκρηξη του παγιδευμένου σακιδίου στο Μονακό.

Μια γυναίκα που έχασε και τα δύο της πόδια σε απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού ολιγάρχη φέρεται να ήταν η ερωμένη του στόχου της επίθεσης.

Η 46χρονη Άννα Νασόμπινα έχασε και τα δύο της πόδια από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Μονακό, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πραγματικός στόχος ήταν ο εκατομμυριούχος σύντροφός της, Βαντίμ Ερμολάεφ, 58 ετών.

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