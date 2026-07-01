Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ ποζάρει μέσα στη θάλασσα, με νούφαρα στο στήθος - Καλό μήνα και σε εσένα

Το μοντέλο δημοσίευσε στο IG φωτογραφίες με σούπερ καλοκαιρινή διάθεση.

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ είναι λάτρης του καλοκαιριού, όπως γίνεται αντιληπτό με μια ματιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το 41χρονο μοντέλο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες τις καλοκαιρινές διακοπές της, ανεβάζοντας στο προφίλ της διάφορα “κλικ” από τις στιγμές ανεμελιάς που ζει, στις παραλίες που επισκέπτεται.

Κάθε δημοσίευση της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ είναι και μια νέα καλοκαιρινή ιστορία. Οι φωτογραφίες με μαγιό μονοπωλούν το ενδιαφέρον των διαδικτυακών φίλων της, όπως επιβεβαιώνεται από την απήχησή τους. Η τελευταία ανάρτησή της, μάλιστα, προσέλκυσε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο λόγος;

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