Μαντόνα: Viral βίντεο από την Πάτμο - Άνδρας έβγαζε selfie σε ταβέρνα και εκείνη πέρασε πίσω του

Ένα απρόσμενο «τετ-α-τετ» με την «βασίλισσα της ποπ» στo ελληνικό νησί. .

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με τη Μαντόνα στην Πάτμο κάνει τον γύρο του TikTok, καθώς η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβά βίντεο μέσα σε ταβέρνα.

Ο άνδρας έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι και καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά η Μαντόνα περνά από πίσω του. Η σταρ βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο, σε μια από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί.

Διαβάστε την συνέχεια στο Newsbomb.gr