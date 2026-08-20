Μαντόνα: Viral βίντεο από την Πάτμο - Άνδρας έβγαζε selfie σε ταβέρνα και εκείνη πέρασε πίσω του
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Ένα απρόσμενο «τετ-α-τετ» με την «βασίλισσα της ποπ» στo ελληνικό νησί. .
Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με τη Μαντόνα στην Πάτμο κάνει τον γύρο του TikTok, καθώς η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβά βίντεο μέσα σε ταβέρνα.
Ο άνδρας έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι και καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά η Μαντόνα περνά από πίσω του. Η σταρ βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο, σε μια από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί.
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