Το ηχητικό του τρόμου: «Της έκοψε τα χέρια» - Νεκρή 31χρονη από επίθεση αλιγάτορα

Οι Αρχές εντόπισαν στη συνέχεια τον αλιγάτορα μήκους περίπου 3,6 μέτρων, τον θανάτωσαν, τον αποκεφάλισαν και κράτησαν το κεφάλι του ως αποδεικτικό στοιχείο

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έπειτα από φρικτή επίθεση αλιγάτορα στην κεντρική Φλόριντα την Κυριακή ταυτοποιήθηκε, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της.

Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ απολάμβανε πεζοπορία στο γραφικό δάσος Little Big Econ State Forest μαζί με τον σύντροφό της και μία φίλη τους, όταν αποφάσισαν να μπουν για μπάνιο σε ποτάμι λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι.

Ηχητικό από την κλήση στο 911, που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα, αποκάλυψε ότι ένας αλιγάτορας πλησίασε αθόρυβα την παρέα πριν επιτεθεί άγρια στην Κλαρκ, ακρωτηριάζοντάς τη και στα δύο χέρια.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr