Ουκρανία: Στα άδυτα της Ακαδημίας «Killhouse» - Tα drones δεν αποτελούν απλά εξοπλισμό αλλά τακτική

Οι πιλότοι drone εκπαιδεύονται να πετούν παρά τις παρεμβολές, να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα, να εξοικονομούν μπαταρία και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ρωσικές τακτικές.

Μέσα σε μια αποθήκη γεμάτη κρεμασμένα ελαστικά και μεταλλικά στεφάνια ένα μικρό τετρακόπτερο απογειώθηκε από το πάτωμα και κινήθηκε αργά προς ένα ψεύτικο ρωσικό άρμα μάχης. Το drone πέρασε μέσα από αρκετά στεφάνια στη συνέχεια παρέκκλινε προς ένα ελαστικό και άγγιξε το λάστιχο, με αποτέλεσμα αυτό να συντριβεί στο σκονισμένο τσιμεντένιο πάτωμα.

Στο «Killhouse», αυτό ήταν ένα μάθημα. Στο πεδίο της μάχης, η ίδια απώλεια ελέγχου θα μπορούσε να σημαίνει την απώλεια ενός drone πριν προλάβει να εξουδετερώσει ρωσικά τεθωρακισμένα, να φτάσει σε ένα χαράκωμα ή να παραδώσει προμήθειες σε στρατιώτες που μάχονται για τη ζωή τους στη ζώνη μάχης.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr