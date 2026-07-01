Ο καίριος ρόλος του κομβικού για την κυβέρνηση Λιβάνιου, η μεταρρύθμιση του ΕΚΔΔΑ και το τραγούδι του Φάμελλου

Ο Μαξιμιλιανός μιλά για τον καθοριστικό ρόλο του Θοδωρή Λιβάνιου, την μεταρρύθμιση του ΕΚΔΔΑ και το τραγούδι του Φάμελλου.

Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα, όμως ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον κομβικά στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών πολιτικών.

Με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, καθώς και στην αξιολόγηση μετρήσεων και δεικτών απόδοσης, αποτελεί βασικό σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Κοινώς, ο εκλογολόγος έχει πιάσει δουλειά.

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