Το μυστικό πίσω από τα χρυσά μετάλλια των κορυφαίων αθλητών που ελάχιστοι γνωρίζουν

Βλέπεις τον elite γκαρντ να καρφώνει στον αιφνιδιασμό στο 39ο λεπτό ή τον τενίστα να βγάζει ένα απίθανο pick-up shot μετά από τέσσερις ώρες ανελέητου σφυροκοπήματος.

Η πρώτη σου σκέψη; Ότι «λιώνει στην προπόνηση». Προφανώς και ισχύει αυτό, όμως δεν είναι αποκλειστικά αυτό. Πίσω από τα χρυσά μετάλλια των κορυφαίων αθλητών, κρύβεται η προσεκτικά σχεδιασμένη διατροφή τους.

Η σημασία του σωστού timing

Οι αθλητές δεν κοιτάζουν απλώς τις θερμίδες, αλλά τον ακριβή χρόνο που θα καταναλώσουν κάθε γραμμάριο τροφής. Σύμφωνα με επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Κοινότητας Αθλητικής Διατροφής (ISSN), οι αθλητές υψηλής έντασης μπορεί να χρειάζονται από 8 έως 12 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, ανάλογα με τη φάση της προετοιμασίας τους.

Το μυστικό είναι ότι αυτή η ποσότητα «σπάει» με μαθηματική ακρίβεια πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την προσπάθεια. Έτσι μεγιστοποιείται η αναπλήρωση του γλυκογόνου στους μύες και αποφεύγεται η πρόωρη απώλεια της ενέργειάς τους.

Η ενυδάτωση παίζει τον ρόλο της

Όταν ένας αθλητής νιώσει το αίσθημα της δίψας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο οργανισμός του έχει ήδη αρχίσει να υπολειτουργεί.Η αφυδάτωση που αγγίζει μόλις το 2% του σωματικού βάρους αρκεί για να επιβαρύνει την αθλητική απόδοση - ιδίως σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία - σύμφωνα με το επίσημο Position Stand του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής (ACSM) για την ενυδάτωση. Για τον λόγο αυτό, οι ομάδες κορυφαίου επιπέδου υποβάλλουν τους παίκτες σε εξειδικευμένα «sweat tests» (τεστ εφίδρωσης) για να γνωρίζουν ακριβώς πόσα υγρά και ηλεκτρολύτες χάνει ο κάθε οργανισμός ανά ώρα προσπάθειας.

Για να καταλάβεις την πρακτική εφαρμογή αυτής της λεπτομέρειας, δες πώς η Precision Hydration πραγματοποίησε sweat tests στους Wolverhampton Wanderers, εξατομικεύοντας πλήρως το πλάνο ενυδάτωσης κάθε παίκτη.

Πίσω από την κορυφαία επίδοση

Όταν μια ομάδα σηκώνει ένα τρόπαιο, αποθεώνουμε δικαίως τον προπονητή για την τακτική του και τον γυμναστή για τη φυσική κατάσταση των παικτών. Όμως, ποιος είναι ο άνθρωπος που σχεδιάζει αυτό το περίπλοκο διατροφικό παζλ; Ποιος μετατρέπει τις αναλύσεις αίματος και τα εργομετρικά δεδομένα σε γεύματα που φέρνουν νίκες;

Η απάντηση είναι ο διαιτολόγος-διατροφολόγος με εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή. Δεν δίνει απλώς γενικές συμβουλές ευεξίας, αλλά χτίζει το βιολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί όλη η προπόνηση.

Αν αυτό το κομμάτι σε συναρπάζει και θέλεις να γίνεις ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τις μεγάλες επιδόσεις στα γήπεδα, οι σύγχρονες σχολές διαιτολογίας προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα για την Αθλητική Διατροφή & Υγεία. Μέσα από αυτά, αποκτάς την επιστημονική κατάρτιση, συνδυάζοντας τις αρχές της βιοχημείας και την εφαρμογή τους στο αθλητικό πεδίο.

Ημέρα αγώνα vs Ημέρα προπόνησης

Ένας επαγγελματίας αθλητής δεν τρέφεται ποτέ το ίδιο τις ημέρες των σκληρών διπλών προπονήσεων με τις ημέρες των μεγάλων αγώνων ή της αποθεραπείας. Το μενού αλλάζει ριζικά ανάλογα με το βιολογικό ζητούμενο.

Τις ημέρες των αγώνων, η διατροφή επικεντρώνεται σε εύπεπτους υδατάνθρακες με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, ώστε να αποφευχθούν τυχόν γαστρεντερικές ενοχλήσεις - μια προσέγγιση εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσληψη υδατανθράκων στην προπόνηση και τον αγώνα, όπως περιγράφονται στο IOC Consensus Statement on Sports Nutrition (2010).

Αντίθετα, στις ημέρες αποκατάστασης, το βάρος πέφτει στην κυτταρική επιδιόρθωση. Εκεί κυριαρχεί η αυξημένη πρόσληψη καθαρής πρωτεΐνης και αντιοξειδωτικών τροφών που καταπολεμούν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η εξαντλητική προσπάθεια.

Στο τέλος της ημέρας, το μυστικό των κορυφαίων αθλητών δεν είναι κάποιο προνόμιο, αλλά η πρόσβαση στην εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και η απόλυτα συνεπής εφαρμογή της.