«Ήθελα να πεθάνω»: Συγκλονίζει η Κάρα Ντελεβίν για τον εθισμό της στα ναρκωτικά

«Έφτασα κοντά στον θάνατο από την υπερβολική δόση» - Η αρνητική δημοσιότητα, η κατάθλιψη και ο αγώνας της απεξάρτησης

Η Κάρα Ντελεβίν προχώρησε σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής αποκαλύπτοντας ότι ο εθισμός της στα ναρκωτικά την οδήγησε ένα βήμα πριν τον θάνατο, ενώ παραδέχθηκε ότι έχασε αρκετές δουλειές στο μόντελινγκ εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Το 33χρονο μοντέλο αποκάλυψε πως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και της χορηγήθηκε δόση ναλοξόνης, αφού υπέστη υπερβολική δόση από αυτό που πίστευε ότι ήταν «οπιοειδή μέσα σε κοκαΐνη».

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