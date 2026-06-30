Η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια: “Δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη ζωή μου”

Η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε σε συνέντευξή της, πως από τότε που πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ - δέκα χρόνια πριν, δεν έχει βγει ποτέ ραντεβού.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά το πολύκροτο διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ. Η χολιγουντιανή σταρ μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα του πλανήτη, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να «εισβάλουν» τα μέσα στη ζωή της. Η ίδια έθεσε αυστηρά όρια, θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών της.

Σε μια σπάνια αναφορά στα προσωπικά της, η Αντζελίνα Τζολί εξομολογήθηκε δημόσια, πως από τότε που πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ, το 2016, δεν έχει βγει κανένα ραντεβού. Η ηθοποιός, όπως λέει, έθεσε σε δεύτερη μοίρα αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς της, εστιάζοντας στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών της, τα περισσότερα εκ των οποίων επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στον Μπραντ Πιτ και να σταθούν στο πλευρό της.

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