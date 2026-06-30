Η JTI διακρίνεται με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Λαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης.

Κατόπιν αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα διαφορετικότητας, η JTI Hellas έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελώντας τη μοναδική εταιρία του κλάδου της που τιμήθηκε με τη συγκεκριμένη διάκριση.

Το Σήμα Διαφορετικότητας απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε 41 μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε εκδήλωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναγνώριση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που υιοθετούν και εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στον χώρο εργασίας.

Με αφορμή τη διάκριση αυτή, παραλαμβάνοντας το Σήμα Διαφορετικότητας, η Κατερίνα Φραγκουδάκη People and Culture Manager της Εταιρείας, δήλωσε:

«Mας κάνει ιδιαίτερα περήφανους το ότι είμαστε ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που βραβεύονται, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε. Για την JTI Hellas, η διάκριση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται αποδεκτός, έχει ίσες ευκαιρίες και μπορεί να είναι ο εαυτός του. Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν είναι κάτι θεωρητικό για εμάς. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της κουλτούρας μας, και αυτό που μας βοηθά να εξελισσόμαστε, να καινοτομούμε και να προχωράμε μπροστά».

Αναφερόμενη στην απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας στην JTI Hellas αποτελεί αναγνώριση μιας προσπάθειας που έχει μεγάλη σημασία: να γίνει η συμπερίληψη μέρος της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ένας σύγχρονος χώρος εργασίας δεν αξιολογείται μόνο από τα οικονομικά του αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του, δημιουργεί ίσες ευκαιρίες, σέβεται τη διαφορετικότητα και αποτρέπει αποκλεισμούς και διακρίσεις. Το Σήμα δεν είναι μια τυπική διάκριση. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης και επιβραβεύει επιχειρήσεις που δείχνουν στην πράξη ότι η ισότητα και η συμπερίληψη μπορούν να γίνουν σταθερό κομμάτι της εργασιακής κουλτούρας».