Η χώρα στην οποία βρίσκεται το καλύτερο μέρος για να μετακομίσεις όταν πάρεις σύνταξη

Πού βρίσκεται το μέρος, που αναδείχθηκε από τα κορυφαία, για να μετακομίσεις για πάντα, όταν συνταξιοδοτηθείς.

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, η ζωή στις μεγαλουπόλεις, το συνεχές άγχος και η εργασιακή εξουθένωση κάνει πολλούς από μας να σκεφτόμαστε λιγάκι έως αρκετά νωρίτερα τη στιγμή που δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε άλλο, δηλαδή όταν πάρουμε σύνταξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα τάση αναδύεται τα τελευταία χρόνια, κατά την οποία πολλοί ηλικιωμένοι περιμένουν την συνταξιοδότησή τους για να μετακομίσουν σε κάποιο άλλο μέρος.

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